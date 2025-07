LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | crescono le chance dei fuggitivi a 60 km dall’arrivo

Il Tour de France 2025 si infiamma: a soli 60 km dall’arrivo, i fuggitivi aumentano le chance di vittoria. La suspense cresce mentre i corridori affrontano discese veloci e salite impegnative. Resta sintonizzato per non perdere gli ultimi emozionanti sviluppi di questa tappa ricca di azione e sorprese. Clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e vivi ogni istante di questa straordinaria corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:51 Circa 5 km di discesa, poi si tornerà a salire verso Saint-Barthèlemy. 15:49 Superata la terza ora di gara con una media superiore ai 46 kmh. Andatura folle. 15:46 L’irlandese Eddie Dunbar transita in prima posizione in cima a Côte de Mortain Cote 314 dinanzi al connazionale Ben Healy. 15:43 Un km al GPM, salita appena avviata anche dal gruppo maglia gialla. 15:40 Fuggitivi che iniziano a pedalare lungo Côte de Mortain Cote 314 (1.6 km all’8,6%). 15:38 Foratura per Enric Mas. Lo spagnolo, capitano del Team Movistar, riparte prontamente. 15:36 70 km al traguardo di questa sesta frazione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: crescono le chance dei fuggitivi a 60 km dall’arrivo

