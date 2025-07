Mercato immobiliare compravendite in crescita a Napoli ma cala l’offerta di case in affitto

Il mercato immobiliare a Napoli si accende: le compravendite residenziali crescono oltre le aspettative del primo semestre 2025, rispecchiando una tendenza positiva a livello nazionale. Tuttavia, l’offerta di immobili in affitto registra un calo significativo, creando nuove opportunità e sfide per investitori e inquilini. Con questa dinamica vibrante, il settore immobiliare napoletano si prepara a scrivere un capitolo interessante nel panorama urbano.

“Nel primo semestre del 2025, il mercato delle compravendite residenziali a Napoli mostra una crescita superiore rispetto a quanto osservato nello stesso periodo del 2024, allineandosi con la media dei principali mercati monitorate. Questo andamento è da ricondurre al leggero miglioramento della dinamica delle compravendite e dei prezzi, nonchĂ© alla diminuzione degli sconti medi”: è quanto emerge dal 2° Osservatorio sul Mercato Immobiliare 2025 di Nomisma. Nel primo semestre 2025, il mercato residenziale di Napoli evidenzia tendenze che rispecchiano quelle delle principali cittĂ italiane. Il segmento della compravendita continua a presentare un’offerta in vendita e una domanda di acquisto sostanzialmente stabili, mentre la richiesta di locazione mostra un incremento, contrariamente all’offerta disponibile, che tende a diminuire. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

