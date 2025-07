Cooperazione Italia-Cina | a Napoli e Bergamo la settima Ci-Lam Summer School nel manifatturiero avanzato

La settima edizione della Ci-Lam Summer School, un importante ponte tra Italia e Cina nel settore del manifatturiero avanzato, prende il via tra Napoli e Bergamo. Promossa dall’Università di Bergamo, Federico II di Napoli e Tsinghua University, questa iniziativa favorisce lo scambio di conoscenze e innovazione tra i due paesi. Dopo la prima tappa a Napoli, gli studenti e i ricercatori si preparano a esplorare nuove frontiere industriali a Bergamo, rafforzando così la collaborazione internazionale.

impE’ arrivata alla settima edizioni la Ci-Lam summer school, che rientra nella piattaforma bilaterale China-Italy Joint Laboratory on Advanced Manufacturing (Ci-Lam) promossa dall’universitĂ di Bergamo, dalla Federico II di Napoli e dalla Tsinghua University per rafforzare la cooperazione accademica e industriale nel manifatturiero avanzato. Dopo una prima sessione a Napoli dal 7 al 9 luglio, da oggi al 17 i lavori si spostano a Bergamo. Sono in tutto 53 studenti e ricercatori che partecipano, di cui oltre trenta provenienti dalla Cina. Per la prima volta infatti partecipano anche universitari e docenti della Capital Normal University, della Beijing University of Technology e della Shanghai Dianji University. 🔗 Leggi su Ildenaro.it