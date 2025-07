Sei più uno | i sette colpi che ribaltano la Juventus

La Juventus si prepara a rivoluzionare il proprio roster con sette nuovi acquisti che promettono di cambiare le sorti della squadra. Con Igor Tudor e Damien Comolli al timone, l’estate si annuncia scoppiettante, tra cessioni strategiche e colpi di mercato. Dopo il grande affare Jonathan David, i bianconeri puntano a rinforzarsi ulteriormente: sarà la svolta tanto attesa? Resta da scoprire se questa rivoluzione porterà il successo sperato.

La Juventus di Igor Tudor e Damien Comolli si prepara alla rivoluzione in questa estate di calciomercato ed occhio alla rivoluzione. Tutti i dettagli Mancano ancora sette settimane alla chiusura del calciomercato estivo e la Juventus ha in mente di fare altri sette acquisti dopo il super colpo a parametro zero Jonathan David. Ovviamente a fronte di diverse cessioni tra i tanti bianconeri ancora in bilico. Juventus, nuova rivoluzione sul mercato? I possibili colpi per ribaltare la rosa di Igor Tudor (screenshot Youtube) – Calciomercato.it In porta, ad esempio, servirà un nuovo secondo, visto che Perin spinge per andare a giocare altrove e ritrovare un posto da titolare.