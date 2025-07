Vlahovic Milan Albertini non ha dubbi sull’attaccante della Juve | Lo prenderei a occhi chiusi se viene messo nelle giuste condizioni può fare bene

Demetrio Albertini non ha dubbi: Vlahovic può diventare un grande attaccante anche al Milan, a patto di trovare le giuste condizioni. Con il suo talento esplosivo e la determinazione mostrata in passato, l’ex campione è convinto che, se valorizzato adeguatamente, il serbo può fare la differenza e rilanciarsi ai massimi livelli. Il futuro di Vlahovic potrebbe essere ancora tutto da scrivere, e il suo potenziale è senza limiti.

Vlahovic Milan, Albertini non ha dubbi sull'attaccante della Juve: le dichiarazioni dell'ex calciatore. Demetrio Albertini ha rilasciato una dichiarazione significativa sul potenziale di Dusan Vlahovic, l'attaccante serbo della Juventus, che ha attirato l'attenzione di molti club, tra cui il Milan. L'ex campione, ricordando il Vlahovic devastante visto con la maglia della Fiorentina, ha sottolineato quanto il centravanti serbo possa fare la differenza se inserito nel contesto giusto. Le parole a La Gazzetta dello Sport. PAROLE – «A me non dispiace. Il Vlahovic che ho visto alla Fiorentina lo prenderei a occhi chiusi.