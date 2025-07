Si sente male mentre è in fila all’ufficio postale | signora di 68 anni salvata dal pronto intervento del personale dell’ufficio L’episodio a Ostia

Una scena di grande coraggio e tempestività si è svolta all’ufficio postale di Ostia, dove una donna di 68 anni, Adele, ha avuto un malore improvviso mentre aspettava in fila. Grazie al pronto intervento di Debora Davenia, dipendente di Poste Italiane, e della guardia giurata Maurizio Rossicchi, la sua vita è stata salvata. Una testimonianza di come il coraggio e la prontezza possano fare la differenza in situazioni di emergenza.

Una storia di coraggio e tempestività ha avuto un epilogo positivo in un ufficio postale di Ostia, dove una donna è stata salvata grazie all'intervento rapido e preciso di Debora Davenia, dipendente di Poste Italiane, e della guardia giurata Maurizio Rossicchi. L'incidente si è verificato nella serata di venerdì 4 luglio, quando una cliente di 68 anni, Adele, si è improvvisamente sentita male mentre si trovava allo sportello dell'ufficio postale di via del Sommergibile. L'incidente e il pronto intervento. La donna, che era accompagnata dalla nipote, si è accasciata a terra e ha perso conoscenza.

Oggi con il Tgr Lazio siamo stati ad Ostia, dove una dipendente del'ufficio postale, ha salvato, nei giorni scorsi, una donna anziana colta da malore!! Intervista a Debora Davenia, 46 anni, collaboratrice del direttore dell'ufficio postale di viale del Sommergibi Vai su Facebook

Si sente male e all'arrivo dell'ambulanza fanno salire anche il suo cane con lui. Il bel gesto degli operator…; Picchiata e frustata dal marito padrone, salvata con la bimba dal tecnico del gas; Si sente male mentre è in fila all'ufficio postale: signora, di 68 anni, salvata dal pronto intervento di una dipendente dell'ente. L'episodio a Ostia.

