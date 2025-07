Che gli Usa ci scarichino o meno la soluzione è comunque il riarmo | ora la verità la dicono i banchieri

In un mondo sempre più complesso e interconnesso, le decisioni delle grandi banche e degli uomini forti dell'economia globale conquistano un ruolo centrale nel plasmare il nostro futuro. Riccardo Capanna analizza come le strategie di potere si intreccino con le scelte della finanza internazionale, rivelando che, alla fine, sono i banchieri a dettare le regole del gioco. La verità, del resto, si scopre sempre più spesso tra le righe di queste dinamiche invisibili.

di Riccardo Capanna Il 10 luglio, per farci capire chi davvero comanda al mondo, il Sole24Ore ha aperto con due pagine di intervista a Jamie Dimon, ceo di JpMorgan Chase (JpM) — quinta società d'investimento per capitale gestito (4 mila miliardi di dollari) — reduce da un incontro a Palazzo Chigi, senza alcuna foto ufficiale, con la premier Giorgia Meloni (perché lei è la "sovranista"). E c'è voluto lui per ribadire una sacrosanta verità: "Trump non dovrebbe essere giudicato per ciò che dice, ma per ciò che fa. E se guardo alle azioni piuttosto che alle parole, vedo che Trump non ha lasciato la Nato e continua a fornire armi all'Ucraina, il che è molto importante: non penso che rinuncerà a trovare una soluzione all'Ucraina.