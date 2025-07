L’eco energia secondo Francesco Starace parla il padre italiano della transizione energetica

Francesco Starace, vero padre italiano della transizione energetica, ha rivoluzionato il settore con la sua visione innovativa e determinata. Sotto la sua guida, Enel si è affermata come uno dei principali protagonisti mondiali delle rinnovabili, portando l’Italia nel futuro dell’energia pulita. Il suo esempio ispira e traccia il cammino verso un domani più sostenibile: non perdere l’opportunità di ascoltarlo a Open Space il 16 luglio a Roma.

Il top manager Francesco Starace che ha trasformato l’Enel in uno dei maggiori produttori mondiali nel settore delle rinnovabili sarĂ protagonista di Open Space, il prossimo 16 luglio a Roma.    Ha condotto l’energia italiana nel terzo millennio. Ha realizzato, di fatto, la rivoluzione della clean energy, in un Paese tradizionalmente scettico sulle fonti rinnovabili e che, prima del suo arrivo, produceva piĂą del 50% dell’elettrico con centrali a carbone. Da ceo di Enel, Francesco Starace ha avuto un ruolo determinante nel guidare l’azienda nella progressiva uscita dalla produzione energetica da fonti fossili, investendo in tecnologie digitali e trasformandola in uno dei maggiori produttori mondiali di energia rinnovabile, nonchĂ© nel piĂą grande sistema di reti elettriche digitalizzate. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

L'eco energia secondo Francesco Starace, parla il padre italiano della transizione energetica; L'Enel di Flavio Cattaneo: un piano ambizioso e prudente al tempo stesso, in linea con il Governo che ha bisogno di risorse; Starace, Enel: energia, perché l'Italia può farcela. Ma servono (subito) tre scelte.

