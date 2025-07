Via libera al riordino dell' archivio Ex Spedali Riuniti

Un patrimonio di storia e memoria che si rinnova, pronto a raccontare ancora le radici profonde di Sansepolcro e della Valtiberina Toscana. Dopo anni di attesa, il progetto di riordino e unificazione dell'Archivio degli Ex Spedali Riuniti sta per restituire alla comunità un tesoro culturale di inestimabile valore. Un capitolo fondamentale della nostra identità che, finalmente, tornerà al suo posto, conservando e valorizzando il passato per il futuro.

Un importante tassello della storia di Sansepolcro e della Valtiberina Toscana sta per tornare al suo posto. È stato avviato il progetto di riordino e unificazione dell'Archivio degli Ex Spedali Riuniti di Sansepolcro, un patrimonio documentario che affonda le sue radici nel lontano XIV secolo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Via Libera al Riordino dell'Archivio "Ex Spedali Riuniti" di Sansepolcro - Arezzo, 10 luglio 2025 – La storica riapertura dell’archivio degli Ex Spedali Riuniti di Sansepolcro segna un passo importante nel recupero della memoria e delle radici della Valtiberina Toscana.

