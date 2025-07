Unife al via le iscrizioni Salgono i corsi di laurea | Attesi 8mila nuovi studenti

L'Università di Ferrara si prepara ad accogliere circa 8.000 nuovi studenti per l’anno accademico 2025/26, con le immatricolazioni che apriranno lunedì 14 luglio. Un fermento di entusiasmo e aspettative che coinvolge studenti provenienti da tutta Italia e oltre, pronti a intraprendere il loro nuovo percorso universitario. La sfida ora è confermare o superare questi numeri, mantenendo alta la qualità e l’innovazione dei corsi offerti.

Lunedì 14 luglio aprono le immatricolazioni a tutti i corsi offerti dall'Università di Ferrara per il nuovo anno accademico 202526. L’anno scorso i nuovi studenti di Unife erano stati circa 8mila e quest’anno dagli uffici di via Ariosto si aspettano numeri simili. Rimane la possibile variabile. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

