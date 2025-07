Venditti Bollani e Ben Harper tre concerti d’autore all’anfiteatro di Pompei

L’Anfiteatro di Pompei, il più antico al mondo, riscopre la sua voce attraverso tre concerti imperdibili: Venditti, Bollani e Ben Harper. Un palcoscenico carico di storia che diventa teatro di emozioni autentiche, di suoni che attraversano i secoli e risvegliano le anime. La magia della musica si fonde con il patrimonio millenario, creando un’esperienza unica e indimenticabile. Questi eventi saranno l’epicentro di un’immersione sensoriale senza precedenti, lasciando il segno nel cuore di tutti.

L'Anfiteatro più antico del mondo torna a parlare la lingua della musica. Non quella da sottofondo, ma quella che graffia, che commuove, che scuote. Quella che entra nei millenni e li riscrive. Dopo l'esplosione emotiva delle prime serate – con Gianna Nannini, i monumentali Dream Theater e l'esperienza multisensoriale di Jean-Michel Jarre – il BOP 2025 (Beats of Pompeii) continua la sua corsa come una macchina del tempo alimentata da groove, pathos e memoria collettiva. Venditti, Bollani, Harper: tre anime, tre mondi, un solo palco. Ad aprire il secondo trittico di fuoco, il 12 luglio, è Antonello Venditti, leggenda vivente della canzone d'autore italiana.