Il clima di tensione a Gaza si fa sentire, ma cresce anche la speranza di un cessate il fuoco. Marco Rubio, segretario di Stato, ha espresso ottimismo, affermando che si avvicina un momento di pace. La comunità internazionale guarda con attenzione agli sviluppi, desiderosa di vedere presto una soluzione duratura. La fiducia in un futuro migliore resta salda, mentre si lavora intensamente per trasformare le parole in azioni concrete che portino finalmente alla pace.

Il cessate il fuoco a Gaza si avvicina, "siamo fiduciosi". Lo ha detto il segretario di Stato Marco Rubio, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg.

Ucraina, Rubio: ‚ÄúCessate il fuoco subito √® massima priorit√† Usa‚ÄĚ - In un contesto di crescente tensione, Vladimir Putin ha invitato l'Ucraina a considerare la sua proposta per la pace, ponendo la responsabilit√† del conflitto nelle mani del governo ucraino.

A pochi giorni dal suo incontro con il premier israeliano Netanyahu a Washington per "celebrare la vittoria contro l'Iran", Trump sceglie come sempre il suo social media Truth per annunciare che Israele ha accettato le condizioni per un cessate il fuoco a Gaza Vai su Facebook

