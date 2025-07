Francis Kaufmann trasferito nel reparto di psichiatria per aver distrutto la cella del carcere | domani il rientro in Italia

Un nuovo capitolo si apre nel caso di Francis Kaufmann, il presunto killer di Villa Pamphili. Trasferito nel reparto di psichiatria dopo aver distrutto la cella, l’uomo sembra aver attraversato un percorso fatto di tensione e mistero. Domani tornerà in Italia, ma le domande restano: cosa ha spinto Kaufmann a chiedere un provino al Teatro dell’Opera di Roma prima della tragedia? La risposta potrebbe risiedere nel suo inquietante passato.

Il presunto killer di Villa Pamphili non si trova più nella sua cella del carcere di Larissa, ma è stato trasferito nel reparto di psichiatria per aver distrutto la stanza del penitenziario. La Repubblica, inoltre, svela che, prima della morte di Anastasia Trofimova e sua figlia Andromeda, l'uomo si era presentato al Teatro dell'Opera di Roma per chiedere un provino per il ruolo di tenore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Francis Kaufmann trasferito nel reparto di psichiatria per aver distrutto la cella del carcere: domani il rientro in Italia

