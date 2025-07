Ghali a Rock in Roma 2025

Ghali a Rock in Roma 2025 promette un'esperienza indimenticabile, unendo sonorità innovative e liriche coinvolgenti. Per la prima volta sul palco romano, l’artista dimostrerà ancora una volta la sua capacità di fondere universi artistici diversi, creando uno storytelling evocativo e autentico. Ghali porterà con sé anche nel 2025 i messaggi che...

Per la prima volta sul palco del Rock in Roma arriva Ghali. L'artista in grado di stupire a ogni show fondendo con naturalezza universi artistici lontani in un unico evocativo storytelling sarà all'Ippodromo di Capannelle il 15 luglio. Ghali porterà con sé anche nel 2025 i messaggi che.

Ghali a sorpresa in piazza per Gaza. Durante la manifestazione “Non in mio nome” a Roma, l’artista ha cantato Casa Mia, portando il suo messaggio di pace e giustizia per il popolo palestinese. «Abbiamo le vere armi in mano noi: cultura ed educazione.» Vai su Facebook

