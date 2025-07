Elezioni 2027 la Lega lancia l’assalto al Campidoglio | Gualtieri è tutta fuffa

Le elezioni del 2027 si avvicinano, e la scena politica romana si infiamma: la Lega lancia il suo assalto al Campidoglio, sfidando Gualtieri nel tentativo di cambiare le carte in tavola. Tra alleanze in fermento e strategie di battaglia, il centrodestra si prepara a sorprendere, mettendo in campo tutte le sue carte. La corsa per il futuro di Roma è appena iniziata e promette colpi di scena sorprendenti!

Anche la Lega lancia la sua campagna elettorale per le amministrative del 2027. Mentre Gualtieri punta al secondo mandato consecutivo e ai dieci anni di guida della Capitale, il centrodestra si prepara a fargli uno scherzo. Prima Fratelli d'Italia con la sua festa romana all'Eur, adesso la Lega. 🔗 Leggi su Romatoday.it

