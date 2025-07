Fiorentina | Dzeko ha firmato Ma Kean? Tifosi viola in ansia per il bomber Più offerte per lui Video e foto

La Fiorentina ha appena annunciato l’arrivo di Edin Dzeko, il veterano di Sarajevo che porterà esperienza e talento in campo fino al 2026. Tuttavia, i tifosi viola rimangono in trepidante attesa: mentre Dzeko firma il suo nuovo capitolo, Kean continua a essere al centro delle voci di mercato, con offerte sempre più allettanti. Cosa riserverà il futuro per il bomber? Restate sintonizzati per tutte le news, foto e video esclusivi!

FIRENZE – Ufficiale: Edin Dzeko è un calciatore della Fiorentina. Ha 39 anni, risulterebbe il più anziano della Serie A, essendo nato a Sarajevo il 17 marzo 1986, ma ha firmato un contratto che lo legherà al Club viola fino al 30 giugno 2026 con rinnovo automatico al 30 Giugno 2027 al verificarsi di determinate . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina: Dzeko ha firmato. Ma Kean? Tifosi viola in ansia per il bomber. Più offerte per lui (Video e foto)

In questa notizia si parla di: fiorentina - dzeko - firmato - viola

Dzeko Fiorentina, pressing totale da parte della squadra viola. Arriva anche la prima offerta ufficiale - Il calciomercato della Fiorentina è in fermento, con il club viola che punta a rinforzare il proprio attacco.

ESCLUSIVA VN - DZEKO A UN PASSO DALLA FIORENTINA Principio di accordo tra l’attaccante bosniaco e il club viola per un contratto biennale, come anticipato da VN negli scorsi giorni, a 2 milioni di euro netti più bonus È tutto pronto! Manca verame Vai su Facebook

EDIN DZEKO E’ UN NUOVO CALCIATORE VIOLA -; Fiorentina: Dzeko ha firmato. Ma Kean? Tifosi viola in ansia per il bomber. Più offerte per lui (Video e foto); Fiorentina, ufficiale l'arrivo di Edin Dzeko: Il Viola Park è bellissimo, sono carico per questa stagione.

Fiorentina: ufficiale l'ingaggio di Dzeko - Ha firmato un contratto che lo legherà al club viola fino al 30 giugno 2026 con rinnovo a ... Lo riporta tuttosport.com

UFFICIALE Fiorentina, Dzeko nuovo attaccante della viola - Ora è anche ufficiale: Edin Dzeko è un nuovo giocatore della Fiorentina. Riporta europacalcio.it