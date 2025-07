Nel fragile fiorire | la mostra di Elisa Zadi

Nel fragile fiorire si apre un mondo di emozioni e suggestioni, dove l’arte di Elisa Zadi esplora con delicatezza le sfumature dell’animo umano e della natura. La mostra, parte integrante della stagione 2025 della Galleria SanLorenzo Arte, nella rassegna 'Mappature – Geografie dell’arte contemporanea', promette di coinvolgere e ispirare, lasciando il pubblico immerso in un percorso di scoperta e riflessione. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte che desiderano immergersi in nuove dimensioni espressive.

Nel fragile fiorire è il titolo della nuova mostra personale di Elisa Zadi, che prosegue la stagione espositiva 2025 della Galleria SanLorenzo Arte, all’interno della rassegna 'Mappature – Geografie dell’arte contemporanea', giunta alla sua terza edizione e in collaborazione con Silvia Rossi Art. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

