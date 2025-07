Wimbledon | finale in chiaro con o senza Sinner

Il tennis sta diventando sempre più accessibile e coinvolgente, portando l’emozione delle finali di Wimbledon direttamente nelle case di tutti gli appassionati. Che sia Sinner, Djokovic, Alcaraz o Fritz, l’ultimo atto del torneo sarà un evento imperdibile, trasmesso anche in chiaro su TV8 per regalare a tutti la magia di questo grande spettacolo. Non perdete l’appuntamento con il grande tennis, perché il sogno si gioca sul campo centrale di Wimbledon.

Wimbledon, 10 luglio 2025 – Sinner, Djokovic, Alcaraz o Fritz. Non importa chi ci sarà in finale, ma l’ultimo atto del torneo di Wimbledon, nel tempio del tennis sarà per tutti. La finale maschile sarà in fatti trasmessa anche in chiaro su TV8. Sky rende disponibile a tutti gli appassionati e ai tifosi del grande tennis la sfida decisiva per il titolo del terzo slam dell'anno. Lo scrive l'emittente. Il tennis sta diventando sempre più popolare nel nostro paese, complice una batteria straordinaria di campioni e campionesse. Sky, che promuove e sostiene il tennis da molto tempo, ha da poco annunciato che i suoi abbonati potranno godersi l'erba di Wimbledon in esclusiva fino al 2030. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Wimbledon: finale in chiaro con o senza Sinner

