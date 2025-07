Mare Santanchè | Turismo nautico in crescita ora collegare porti e aree interne

Il turismo nautico sta vivendo una crescita senza precedenti, confermata da dati straordinari sulla spesa dei turisti e sull’occupazione nel settore. La ministra Santanchè sottolinea l’importanza di collegare porti e aree interne per valorizzare questa fiorente risorsa. È arrivato il momento di puntare su una strategia integrata che favorisca lo sviluppo del mare e delle terre vicine, creando nuove opportunità e promuovendo un turismo sostenibile e coinvolgente.

"E' la prima volta che il Ministero del Turismo mette nel piano strategico il turismo del mare, perché è un turismo assolutamente in crescita, con dei dati importanti, sia dal punto della spesa pro capite dei turisti, sia dal punto del numero dei lavoratori. Noi crediamo che bisogna fare una promozione importante, 'Scopri dove ti

In questa notizia si parla di: turismo - mare - crescita - santanchè

