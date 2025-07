Luchè a Rock in Roma 2025

Preparatevi a un'esperienza indimenticabile: Luchè, il re del rap italiano, sbarca a Rock in Roma 2025 il 24 luglio all'Ippodromo di Capannelle. Un concerto che promette energia, stile e i grandi successi che hanno fatto la storia della scena musicale nazionale. Non perdete l’occasione di vivere questa serata unica, dove l’hip hop si trasforma in pura emozione, e tutto può ancora succedere...

LUCHE' torna in Sicilia! ___PRENOTAZIONI GIA' AVVIATE___ Il rapper sarà in giro per l’Italia con il "LUCHÈ SUMMER TOUR", sui palchi dei principali festival estivi. Unica data siciliana il Venerdì 29 agosto 2025 a Castellammare del Golfo (Tp) al Porto Nuov Vai su Facebook