Digita Academy da Graded a Petrone Group | domani al Roas Show 35 progetti sull’Ai

Domani si conclude con grande entusiasmo l’ottava edizione di Digita Academy, il prestigioso percorso formativo nato nel 2017 grazie alla sinergia tra Università Federico II e Deloitte. Un’occasione unica per scoprire i 35 progetti innovativi sull’AI presentati dai talenti emergenti. Non perdere l’appuntamento al Roas Show, dove la passione per la trasformazione digitale prende vita: ti aspettiamo per celebrare insieme il futuro dell’intelligenza artificiale e dell’innovazione tecnologica.

Si chiude domani l’ottava edizione della Digita Academy, il percorso formativo nato nel 2017 grazie alla collaborazione tra l’ Università degli Studi di Napoli Federico II e Deloitte con l’obiettivo di formare nuovi talenti nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale e della Trasformazione digitale. L’appuntamento e’ per domani, venerdi’ 11 luglio, dalle 9, presso il Campus Universitario di San Giovanni a Teduccio in Corso Nicolangelo Protopisani n.70. Sarà il Road Show dei Project Work, in programma dalle 9 alle 10.45 nell’aula Digita, al 2° piano del Modulo L1, a dare inizio alla giornata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

