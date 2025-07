Carboni sempre più vicino al Genoa accordo con l’Inter | i dettagli – Sky

Valentin Carboni si prepara a riaccendere le sue ambizioni in Serie A, dopo un'esperienza promettente al Mondiale per Club con l’Inter e una stagione passata tra alti e bassi a Marsiglia. Ora, il giovane talento argentino si avvicina al Genoa grazie a un accordo siglato tra le due società, aprendo nuove possibilità di rilancio e crescita nel massimo campionato italiano. La sua carriera sta per scrivere un nuovo capitolo...

Dopo l’esperienza al Mondiale per Club con l’Inter, conclusa con un gol e prestazioni incoraggianti, Valentin Carboni è pronto a vivere una nuova avventura in Serie A. TUTTO FATTO – Valentin Carboni reduce da una stagione condizionata dall’infortunio durante il prestito al Marsiglia, ripartirà dal Genoa. È quanto emerso dall’incontro avvenuto nelle ultime ore tra la dirigenza nerazzurra e quella rossoblù. Le due società hanno raggiunto un’intesa di massima per il trasferimento di Carboni in Liguria con la formula del prestito secco, senza alcuna opzione di riscatto. Un dettaglio non da poco, che conferma come l’Inter continui a credere fortemente nel potenziale del giovane trequartista argentino, considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio nerazzurro. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Carboni sempre più vicino al Genoa, accordo con l’Inter: i dettagli – Sky

