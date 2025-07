Alessia Marcuzzi impeccabile in tailleur nero per il lancio del suo nuovo reality

Alessia Marcuzzi, elegante in un impeccabile tailleur nero, ha catturato l’attenzione durante il lancio del suo nuovo reality. Sul palcoscenico di Roma, tra annunci di grandi novità, si distingue come protagonista indiscussa della stagione Prime Video 2025. Tra nuove serie, show e eventi sportivi, la conduttrice si prepara a stupire il pubblico con il suo talento e carisma. La sua presenza promette di rendere questo progetto un successo straordinario…

Grande fermento in casa Prime Video: la produzione ha infatti svelato oggi a Roma i suoi nuovi palinsesti 2025, puntando su un mix di serie originali, show d’intrattenimento e grandi eventi sportivi. Tra i personaggi di spicco della presentazione, ovviamente, non poteva mancare una delle grandi protagoniste della nuova stagione Prime, ovvero Alessia Marcuzzi. Sarà lei infatti la conduttrice del nuovo reality The?Traitors?Italia che andrà in onda in autunno su Prime Video per sei episodi. Per l’occasione la Marcuzzi ha sfoggiato un look impeccabile, da vera regina del piccolo schermo. Alessia Marcuzzi, look dal sapore mannish alla presentazione di Prime Video. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Alessia Marcuzzi, impeccabile in tailleur nero per il lancio del suo nuovo reality

