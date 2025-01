Napolipiu.com - Kvara tradisce Napoli, il cartonato finisce nella spazzatura: il video

Leggi su Napolipiu.com

, il: il">La rabbia dei supporters azzurri dopo l’accordo del georgiano col PSG. Spunta unin città che testimonia il disappunto della piazza.La cessione di Khvichatskhelia al PSG non è stata digerita dai tifosi del. L’accordo raggiunto tra i club sulla base di 75 milioni di euro, senza contropartite tecniche, e il nuovo ingaggio del georgiano (8 milioni netti più bonus) hanno scatenato la rabbia della tifoseria partenopea.La delusione dei supporters si è manifestata in maniera eclatante in pieno centro città. A piazza Cavour, alcuni tifosi hanno espresso il loro disappunto con un gesto emblematico: unraffigurantetskhelia è stato gettato in un cassonetto della, come documentato da unche sta circolando sui social.