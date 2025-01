Spazionapoli.it - Kvara, già primi malumori dalla Francia: da Parigi critica feroce

Napoli calcio – ultimissime: è partito il countdown per la partenza di Khvichatskhelia verso il Paris Saint Germain., però, arrivano già le prime critiche sul colpo.Ancora non è del tutto definitivo, ma la sensazione è che manca davvero poco per l’approdo di Khvichatskhelia al Paris Saint Germain: un colpo davvero sensazione per il clubno, nel mentre il georgiano vive quelle che sembrano essere le sue ultimissime ore da giocatore del Napoli calcio. Un vero e proprio colpo al cuore per i tifosi azzurri, che si vedono privare in piena corsa Scudetto di uno dei giocatori più rappresentativi, oltre che uno dei simboli della vittoria del terzo Scudetto della storia del club.Intanto, da, in attesa che vengano limati gli ultimi dettagli, ci sono già leanalisi su un colpo senza dubbio stellare per la compagine allenata di Luis Enrique (quest’ultimo ha scelto di non sbilanciarsi ancora sul numero 77 in conferenza stampa).