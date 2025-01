Sport.quotidiano.net - Judo, premiato a Prato il due volte campione del mondo Joshiro Maruyama

, 14 gennaio 2025 - Un allenamento diretto da un duedeldipoi con una targa-ricordo al termine di un evento che ha richiamato aappassionati da tutta Italia. Ika dell'Accademiae tutti gli appassionati diche hanno avuto modo di partecipare all'iniziativa organizzata dal club pratese nella sede di via Galcianese, pochi giorni fa, potranno dire di essersi allenati insieme a, medaglia d'oro ai Mondiali nel 2019 in Giappone e nel 2021 in Ungheria. L'atleta giapponese classe 1993 è arrivato in città domenica scorsa, per dirigere uno stage. Nel corso dell'allenamento, ha dato consigli tecnici e suggerimenti ai partecipanti, affinandone la tecnica. E prima dei saluti, una delegazione formata dai tecnici e dirigenti sportivi Fabio Barni e Massimiliano Mattei, dal delegato provinciale del Coni Massimo Taiti e dalla deputata di Fratelli d'Italia Chiara La Porta hacon una targa celebrativa.