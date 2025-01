Spazionapoli.it - “Infortunio al ginocchio”, il tecnico gela il Napoli: può saltare il colpo di mercato

Calcioultimissime – L’annuncio delsull’può complicare i piani deldel club azzurro: attese ulteriori novità sull’al tendine del.Le ultimissime ore per ilCalcio sono sicuramente molto frenetiche per unche è entrato ormai nel vivo, considerando che si attendono i dettagli per la definizione del trasferimento di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint Germain. Si parla di un affare sui settanta milioni di euro, per cui potrebbero esserci ulteriori novità a stretto giro. Intanto, ilè già al lavoro per assicurarsi la soluzione alle condizioni giuste per sostituire l’ex Dinamo Batumi.Tanti i nomi accostati al club del presidente Aurelio De Laurentiis, ma le attenzioni sembrano essere quasi tutte riservate per Alejandro Garnacho: il giocatore del Manchester United pare essere la prima scelta di Antonio Conte, anche se al momento c’è ancora una distanza sostanziale tra la domanda e l’offerta.