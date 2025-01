Bergamonews.it - Il Tribunale accoglie la richiesta dei difensori di Bossetti: potranno visionare tutti i reperti

Bergamo. Irelativi al caso Yara Gambirasio richiesti dalla difesa di Massimoessere visionati. Lo ha stabilito la Corte d’Assise deldi Bergamo in seguito all’udienza di lunedì 13 gennaio, sciogliendo la riserva nel pomeriggio.Gli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini avevano presentato, come richiesto dalla Corte, un elenco deiche volevano ancora. Già nelle precedenti udienze erano stati portati in aula quelli custoditi negli uffici di via Borfuro: i vestiti indossati da Yara il giorno del ritrovamento, il contenuto delle tasche del giubbotto che portava, il materiale raccolto nel campo di Chignolo dove il carpentiere di Mapello aveva abbandonato il corpo della ginnasta 13enne di Brembate Sopra, provette con materiale biologico.