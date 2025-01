Ilnapolista.it - Il calcio semplice di Conceiçao: fa giocare Theo e Leao e il Milan batte 2-1 il Como

Ildi: fae ilvince la partitaElementare Watson. Anche Sherlock Holmes era allegriano: il, come spiegò Pelé in Fuga per la vittoria., una stella polare nell’oscurità della narrazione delitaliano, ricorda i fondamentali del football: se giocano i migliori, hai più chance di vincere la partita. E infatti ilvince in rimonta a2-1 proprio con i gol diHernandez e. Fortunoso il primo, in ripartenza in secondo (sull’1-1 sigh) grazie alpropositivo di Fabregas.viene messo da solo davanti al portiere avversario e si diverte a superare il pur bravo Butez. Ilera andato in vantaggio con Diao. Ilvince 2-1 (già detto) e si riporta in zona Champions.Il campionato dei rossoneri è cambiati.