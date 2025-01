Gqitalia.it - Gianfranco Ferré dentro l’obiettivo, il 25 e 26 gennaio visite esclusive alla mostra curate da Vogue Italia

Proseguono con grande successo di pubblico gli eventi collateraliche celebra, sino al 9 marzo 2025, lo stile e il genio del celebre stilista e architetto. Per approfondirne la storia e conoscere aneddoti e curiosità legate al suo lavoro esua straordinaria creatività, che ha segnato l’evoluzione del costume e della modana, sabato 25, alle ore 16.00, è in programma al Forte di Bard l’incontro Moda e memorie, con l’attrice e modella Eva Riccobono e il dj e produttore musicale Matteo Ceccarini. Eva Riccobono e Matteo Ceccarini dialogheranno con Daniela Fedi, giornalista e curatrice del canale Moda & Beauty de ilgiornale.it e con Rita Airaghi, steering advisor del Centro di Ricercache ha lavorato una vita accanto allo stilista come direttore della comunicazione.