Scuolalink.it - Emergenze e scuola: diritti e doveri di docenti e personale ATA durante il maltempo

Leggi su Scuolalink.it

L’articolo 1256 del Codice civile stabilisce che un’obbligazione si estingue se un evento fuori dal controllo di chi deve adempiervi la rende impossibile. Questo principio si applica anche aATA impossibilitati a svolgere il proprio lavoro a causa di, come alluvioni o altre calamità. In queste situazioni, nénéATA sono tenuti a recuperare le ore non lavorate. L’articolo 1258 rafforza questa tutela, includendo anche i casi in cui beni o strumenti necessari per l’attività scolastica risultano danneggiati o distrutti, confermando la protezione in situazioni straordinarie.scolastiche: assenze legittime e sicurezza pubblica Le, come le allerte meteo, possono portare alla chiusura delle scuole o alla sospensione delle attività didattiche.