Ilgiorno.it - Due dirigenti in più nell’ente. Contrari sindacati e minoranza: "Servono le figure operative"

Leggi su Ilgiorno.it

Duein più per far funzionare meglio la macchina organizzativa. Il progetto, non ancora approvato, è stato illustrato ieri dal segretario generale Mario Spoto alle organizzazioni sindacali confederali e alla Rsu. L’incontro era stato chiesto pochi giorni fa dal segretario delle autonomie locali della UilFpl Maurizio Poggi. Al centro della discussione i numeri: i, infatti, dovrebbero passare dagli attuali 9 a 11. "Sono 14 i pensionamenti nel 2024 - ha detto Poggi -. Con le nuove norme pare che possano essere sostituiti, ma con le carenze d’organico che ci sono a palazzo Mezzabarba, rischiamo d’avere più generali che soldati e non credo che così la macchina possa funzionare bene". Secondo il segretario generale, però, l’ottimizzazione ipotizzata richiederà meno personale: potrebbero bastare 500 dipendenti rispetto agli attuali 550 e saranno inserite dellespecifiche con competenze specialistiche che potrebbero far risparmiare l’ente, evitando il ricorso a consulenze esterne.