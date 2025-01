Ilrestodelcarlino.it - Difendeteci una volta per tutte dalle alluvioni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggo del dolore e dello sgomento di alcune star di Hollywood nel vedere le loro case distrutte, noi abitanti della Valle di Zena conosciamo bene questi sentimenti. Li abbiamo provati il 19 ottobre quando la terza devastante alluvione nell'arco di 17 mesi ha distrutto le nostre case rendendole in molti casi inagibili. Anche nel nostro caso l'incuria colpevole di chi avrebbe dovuto garantire la nostra sicurezza ha causato enormi danni e sofferenze. Purtroppo le nostre famiglie non dispongono dei mezzi di queste celebrità e vivono tuttora in sistemazioni precarie. La nostra richiesta è di rendere sicura la nostra valle perché riacquisti la bellezza che la contraddistingueva e noi possiamo tornare alle nostre case senza temere per la nostra vita e quella dei nostri familiari. Nicoletta Cavrini