Sport.quotidiano.net - Di Carlo ok, lo schema è giusto. Forte e Corazza pronti a colpire

Leggi su Sport.quotidiano.net

La nuova veste dell’Ascoli ha fornito le risposte che il tecnico Mimmo Dicercava alla vigilia dell’incontro. Il cambio di modulo col quale i bianconeri domenica pomeriggio sono scesi in campo per affrontare la capolista Entella ha convinto allenatore e tifosi, seppur alcune situazioni di gioco debbano essere riviste con assoluta urgenza. Il principale aspetto positivo legato all’impiego del 4-3-1-2 è che, attraverso questo, potrà essere garantita la convivenza in attacco di due profili importanti per la categoria come. Soltanto attraverso questa soluzione il Picchio avrebbe potuto sprigionare l’intero potenziale di un reparto offensivo ora davvero in grado di poter impensierire chiunque. E questo è ciò a cui Disi è aggrappato per provare a rifilare un brutto scherzo alla prima della classe dopo la staffetta tra i due utilizzata in trasferta contro la Pianese.