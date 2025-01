Da Falcone a Di Pietro, le lettere ricevute e inviate da Craxi ai protagonisti dell’ultimo decennio della «Prima Repubblica

Leggi su Open.online

A quasi 25 anni dalla morte di Bettino, l’ultimo leader» scomparso ad Hammamet il 19 gennaio 2000, spuntano nuovedal segretario del Psi e portate alla luce dallo storico Andrea Spiri nel volume Bettinodi fine. Dalla corrispondenzaana emerge un tratto inedito dei rapporti trae Berlusconi. «Mi dicono che le parole che ho pregato mio figlio di riferire hanno destato una certa sorpresa e financo forse infastidito – si legge nella missiva datata 1999 -. Mi dispiace. Io non desidero creare problemi più di quanti non ce ne siano (.) Va detto e ripetuto invece che il trattamento che in questi anni ho ricevuto dagli organi di informazione giornalistici e televisivi di tua proprietà è francamente difficile da descrivere.