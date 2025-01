Bergamonews.it - Comune, pronti tre progetti per ridurre i rifiuti e migliorare la raccolta differenziata

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Ildi Bergamo aderisce al bando “Ri.Circo.lo” voluto da Regione Lombardia e lo fa con 3rivolti alla quarta linea di gettito delle risorse stanziate, quella relativa all’implementazione della. L’impegno di spesa, su una base a fondo perduto, è complessivamente pari a 4 milioni di euro e riguarda, in particolare, l’acquisto di una compostiera di comunità, elettromeccanica, da utilizzare al cimitero di Bergamo, 24 contenitori per ladi mozziconi di sigarette e di un secondo Ecovan per il servizio diitinerante dei. A darne conto, in una seduta straordinaria di Giunta, l’assessore al Verde e all’Ambiente Oriana Ruzzini che ha illustrato ai colleghi le iniziative che ilpresenterà per poter accedere ai fondi messi a disposizione dal Pirellone.