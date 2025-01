Ilgiorno.it - Clara pattina sul ghiaccio a Milano, una giornata di sport e divertimento prima di Sanremo 2025

, 14 gennaio– Meno di un mese al Festival dismorza la tensione trascorrendo una mattinata alla pista diggio sulin piazza Città di Lombardia, proprio ai piedi del palazzo della Regione. Dopo il grande successo ottenuto durante le festività natalizie (40.000 presenze), la pista è ancora operativa e resterà aperta fino a domenica 9 febbraio. La cantante varesina, all’anagrafeSoccini, ha postato sul suo profilo Instagram, proprio questa mattina, delle fotografie e alcuni video in cui la si vede sui pattini – in un look total black e con i capelli raccolti – mentre si destreggia tra giravolte e coreografie in compagnia di alcune amiche. In un breve filmato rischia anche di cadere ma, alla fine, riesce a mantenere l’equilibrio e a restare in piedi.