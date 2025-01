Ilgiorno.it - Chip, un altro sciopero alla Siae: “Non pagate le tredicesime”

Leggi su Ilgiorno.it

Cologno Monzese (Milano) – In due settimane, dall’inizio dell’anno, i lavoratori del Grupposciopereranno per la seconda volta. Se il 2025 doveva essere l’anno della riorganizzazione e del rilancio, dopo la lunga crisi del settore delle telecomunicazioni, gennaio non si è aperto nel migliore dei modi per i quasi 750 addetti dello storico polo di via Buonarroti. “La direzione aziendale aveva dichiarato al ministero delle Imprese e nelle call a tutti i dipendenti che sarebbero state rispettate le scadenze per i pagamenti”, spiegano le rappresentanze sindacali die della controllata SM Optics. Non è stato così e il rischio è che non saranno rispettate neanche le proroghe annunciate, come già accaduto nei mesi scorsi. La tredicesima mensilità dovrebbe essere bonificata entro il 20 gennaio e gli stipendi di dicembre nella settimana del 10 febbraio.