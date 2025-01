Casolaro a TuttoHotel presenta il nuovo reparto luxury per ristoranti e fine dining

Leggi su Ildenaro.it

Il 2025 segna un’importante svolta perHotellerie, azienda protagonista nel mercato delle forniture alberghiere, con l’introduzione del, appena inaugurato presso la sede al Cis di Nola. Anche a2025, il salone dell’ospitalità mediterranea dedicato a B&B, hotel e strutture ricettive,propone una selezione di articoli e prodotti di design dedicati a location di alta fascia, comestellati e, concepiti per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più specializzato e orientato alla cura dei dettagli. Parallelamente, l’e-commerce aziendale registra una crescita significativa, che contribuisce a consolidare l’interesse per il brand su tutto il territorio nazionale. Tra i temiti alla Mostra d’Oltremare di Napoli, dal 20 al 22 gennaio (Padiglione 10, Stand 65-66), emerge il rafforzamento delle performance del proprio e-commerce, reso ancora più efficace grazie all’introduzione di nuovi servizi digitali come le gift card.