Stasera l’incontro sui lavori

Stasera, martedì 15 aprile, alle ore 21, al circolo Arci di Pontenuovo incontro pubblico sullo stato dei lavori di consolidamento del ponte sulla Bure sulla strada provinciale Montalese. Saranno presenti il presidente della Provincia di Pistoia Luca Marmo e la consigliera provinciale con delega alla viabilità Lisa Amidei. E' molto viva l'attesa tra i residenti del Pontenuovo e di Santomato, ma anche tra i tanti utenti della Montalese per conoscere i tempi della conclusione dei lavori e della riapertura del ponte che è chiuso dal 23 ottobre 2024. In particolare si aspetta chiarezza sul problema della conformità o meno della gettata ai parametri del capitolato, il punto critico che ha determinato l'ultima proroga della riapertura del ponte, dovuta proprio all'esito delle analisi compiute sul calcestruzzo della gettata.

