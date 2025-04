Ilgiorno.it - Asilo, topi debellati a Cologno. Dopo sei mesi di divieto i bambini tornano in giardino

Leggi su Ilgiorno.it

Scuole e igiene. In questo periodo sono diverse le criticità riscontrate dalle famiglie del Nord Milano. Asi sono dovuti aspettare seiper veder spostate le trappole deiin uno dei giardini dei plessi, che è rimasto inaccessibile anche nei giorni scorsi. È il caso della materna Rodari, dove l’azienda che ha recentemente ottenuto l’incarico dal Comune per la derattizzazione degli edifici pubblici ha provveduto ieri a spostare le scatolette che erano state posizionate a ottobre nel. L’intervento aveva visto distribuire 200 dispositivi su tutti i plessi. "In via King inon hanno potuto usufruire del loro parco in questa settimana di caldo, restando chiusi in classe, proprio a causa della presenza delle trappole", hanno lamentato i genitori. "Abbiamo dato mandato alla ditta esterna di trovare delle soluzioni più funzionali così da garantire l’uso delai", ha ammesso l’Amministrazione.