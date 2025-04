Lanazione.it - Gran finale insieme a Rocco Papaleo. A intervistarlo la regista Puccinelli

Leggi su Lanazione.it

Lucca è pronta a sorridere e lo fa con la nuova edizione del Festival della Risata, alla VI edizione, in programma l’1, 2 e 3 maggio 2025. Dopo ilde successo delle passate edizioni, che hanno registrato il tutto esaurito con ospiti del calibro di Raul Cremona, Nino Frassica e Gene Gnocchi, la Gialappa’s Band, Ubaldo Pantani e Presta e Dose del Ruggito del coniglio (Rai2), solo per ricordarne alcuni, torna per una nuova edizione tutta da ridere, ricca di appuntamenti ad ingresso gratuito. La manifestazione che ha ottenuto il patrocinio e il sostegno del Comune di Lucca (è inserita nel calendario degli eventi “Vivi Lucca”) e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, cresce per numero di ospiti e per giorni, diventando un evento di 3 giorni con 6 appuntamenti in calendario. Un vera escalation di cominicità, e una sana iniezione di buonumore che vedrà il suo momento culmine nella giornata conclusiva, quella di sabato 3 maggio quando alle ore 17 (Auditorium San Romano ad ingresso libero) si paleserà forse il più atteso di tutti, l’ospite d’onore