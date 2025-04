Ilrestodelcarlino.it - Andrea Vanzo si racconta : "Il pianoforte è la mia vita"

è un compositore di 36 anni. All’età di 11 anni ha cominciato a suonare il, il suo sogno era quello di scrivere colonne sonore per i film. Ha composto numerosi brani che, grazie ai social, hanno acquisito popolarità, diventando sottofondo di milioni di video in tutto il mondo, inclusi contenuti creati da celebrità e marchi di rilievo.è nato a Bologna, cresciuto in un borgo sulle colline bolognesi e ora vive a Loiano, nella sua casa circondata da animali e natura. Oltre alla musica, la sua grande passione sono i gatti Kiko e Nebula., qual era il suo sogno da bambino? "Il mio sogno era suonare la batteria allo Zecchino d’Oro, ma questo strumento non mi dava la possibilità di esprimermi al meglio e a dodici anni ho iniziato a suonare ile me ne sono innamorato.