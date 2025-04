Berrettini finisce in tribunale tifosi spiazzati

Berrettini, quello che è accaduto nelle scorse ore ha lasciato tutti di stucco: svolta inaspettata, cambia completamente vita.C'è stato un momento in cui l'ipotesi che a vincere potesse essere lui non sembrava poi così assurda. Aveva giocato talmente bene, nel match contro il terraiolo doc Stefanos Tsitsipas, che anche solo per una manciata di ore lo abbiamo creduto possibile. Poi è arrivato il giorno della partita contro Lorenzo Musetti e, con il cuore già spaccato a metà, non c'è stato altro da fare che arrendersi all'evidenza.Berrettini finisce in tribunale: tifosi spiazzati (AnsaFoto) – Ilveggente.itNon è ancora dato sapere di che entità sia il problema al piede destro che ha compromesso la sua performance agli ottavi di finale di Montecarlo, ma certo è che questo intoppo non ci voleva proprio.

Tennis, Berrettini jr disturbato da un tifoso finisce ko: l’ombra delle scommesse contro di lui. Dazn finisce davanti al ministro: truffati i tifosi italiani? | .it. Berrettini finisce in tribunale: tifosi spiazzati. Ne parlano su altre fonti

Segnala tennisfever.it: Tifosi di Berrettini in lacrime: è finita - Brutte notizie per Matteo Berrettini e per i suoi tifosi, le ultime sul tennista romano sono piuttosto preoccupanti ...

tennisfever.it riferisce: L’ammissione di Berrettini preoccupa i tifosi, nuovo incubo - Matteo Berrettini non si nasconde, l'ha detto senza giri di parole: le dichiarazioni del romano preoccupano gli appassionati di tennis ...

Come scrive sportface.it: Matteo Berrettini infiamma il Masters 1000 di Montecarlo: splendida vittoria al cardiopalma sul n°1 del torneo Zverev - Matteo Berrettini fa l'impresa e sconfigge il numero due al mondo Alexander Zverev con il punteggio di 2-6 6-3 7-5.