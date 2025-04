Obiettivo integrazione Il progetto di Oxfam per aiutare i giovani a trovare una strada

Favorire l'inclusione dei minori stranieri non accompagnati arrivati in Toscana e l'inserimento nella loro comunità di arrivo, prevenendo così fenomeni di sfruttamento, al termine del loro percorso nel sistema di accoglienza. Con questo obiettivo il progetto "Gio.Co - Giovani e comunità", realizzato da Oxfam Italia, ha portato nell'ultimo anno e mezzo un sostegno concreto a decine di ragazzi e ragazze accolti nei centri gestiti dall'organizzazione a Arezzo e Cecina. Un percorso virtuoso partito dall'ascolto dei loro bisogni e proseguito con lo sviluppo di competenze linguistiche e culturali e la realizzazione di corsi di teatro, musica e molto altro ideati dagli stessi ragazzi, grazie alla collaborazione con numerose associazioni locali e i Community Center di Oxfam presenti nelle due città: punti di ascolto e orientamento ai servizi del territorio, al lavoro per l'inclusione di tanti cittadini italiani e stranieri in difficoltà.

