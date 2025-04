Assicurazione e responsabilità sanitaria infermieri a raccolta

infermieristiche di Macerata, poi il convegno "Assicurazione e responsabilità sanitaria": questi gli eventi accolti dall’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti con la partecipazione di infermieri, medici, tecnici e altri professionisti della salute. Tra i relatori l’avvocato Italo Partenza, fondatore di Itc Law e vincitore del premio Top Legal 2025 con il suo studio milanese; gli avvocati Davide Pennisi e Roberta Victoria Nucci; l’avvocato Giancarlo Giulianelli, garante dei diritti alla persona per la Regione; Pietro Pinciaroli in rappresentanza dell’Ordine dei medici e Jacopo Negri, presidente dell’Ordine Tsrm e Pstrp della Regione. Presente anche l’assessore alla Salute della Regione Marche, Filippo Saltamartini. Ha concluso i lavori il presidente dell’Opi Macerata, Sandro Di Tuccio. Ilrestodelcarlino.it - Assicurazione e responsabilità sanitaria, infermieri a raccolta Leggi su Ilrestodelcarlino.it Assemblea ordinaria degli iscritti all’Ordine delle professionistiche di Macerata, poi il convegno "": questi gli eventi accolti dall’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti con la partecipazione di, medici, tecnici e altri professionisti della salute. Tra i relatori l’avvocato Italo Partenza, fondatore di Itc Law e vincitore del premio Top Legal 2025 con il suo studio milanese; gli avvocati Davide Pennisi e Roberta Victoria Nucci; l’avvocato Giancarlo Giulianelli, garante dei diritti alla persona per la Regione; Pietro Pinciaroli in rappresentanza dell’Ordine dei medici e Jacopo Negri, presidente dell’Ordine Tsrm e Pstrp della Regione. Presente anche l’assessore alla Salute della Regione Marche, Filippo Saltamartini. Ha concluso i lavori il presidente dell’Opi Macerata, Sandro Di Tuccio.

Potrebbe interessarti anche:

Nel decreto PA c’è l’assicurazione sanitaria per il personale scolastico. Anief: “Bene, è il primo risultato della nostra petizione arrivata a 120mila firme”

Il decreto legge PA voluto dal Governo, prossimo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, contiene anche l’introduzione dell’assicurazione sanitaria rivolta al personale scolastico e finanziata con ...

Assicurazione sanitaria per docenti e ATA, D’Aprile (Uil Scuola Rua): “Fatto positivo quando si interviene per il personale, ma ci riserviamo di verificarne meglio i contenuti”

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce l'assicurazione sanitaria integrativa per il personale scolastico, finanziata dallo Stato. L'articolo Assicurazione sanitaria ...

Assicurazione sanitaria: cos’è, come funziona e quando farla

L’assicurazione sanitaria è una polizza facoltativa che offre una copertura finanziaria per le spese mediche sostenute in caso di malattia o infortunio. In Italia, nonostante l’esistenza del ...