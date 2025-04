Lanazione.it - L’estate di Sant’Orsola. A luglio apre il cantiere. Interventi all’area museo. A settembre nuova mostra

Dopo glialle facciate, sostenuti dalla Città Metropolitana di Firenze, entrosi aprirà ilper i lavori di riqualificazione del complesso dell’ex monastero dinel quartiere di San Lorenzo. A occuparsi del recupero sarà la società concessionaria francese Artea, sulla base di una convenzione che regola, per i prossimi 50 anni, l’uso degli spazi dell’ex convento situato nel cuore del centro storico di Firenze. Proprio ieri e il presidente di Artea Groupe Philippe Baudry (insieme alla direttrice delMorgane Lucquet-Laforgue, alla Project Manager per l’Italia Valentina Di Fiore e al progettista Carlo Bandini) ha incontrato la sindaca Sara Funaro per definire e rinsaldare la virtuosa collaborazione e, quindi, fare il punto sul l’ambizioso progetto di riqualificazione del convento del XIV secolo, costruito intorno a tre grandi cortili, con una superficie totale di circa 17.