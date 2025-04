Emanuele Aldrovandi spiega come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro

come diventare ricchi e famosi da un momento all'altro", scritto e diretto da Emanuele Aldrovandi, questa sera e domani, con inizio alle 20,30, all'Ariosto. Uno spettacolo che conta una grande presenza di artisti reggiani. Dal regista e drammaturgo Emanuele Aldrovandi, al protagonista Giusto Cucchiarini, fino alla costumista Costanza Maramotti. La vicenda, raccontata dal personaggio di Ferdinando, riferisce dell'ambizione spietata di sua moglie Marta e del suo desiderio di fare della loro figlia Emma - di soli sei anni - una piccola artista di successo. Per riuscirci, la donna invita alla festa di compleanno di Emma la sua compagna di classe Blu, figlia della famosissima attrice Chiara Velati.

