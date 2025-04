Il sorriso di Giò adesso illumina la sua biblioteca di Casale

sorriso di Giò da ieri accoglie gli utenti della biblioteca comunale Bruni di Casale, dove aveva trascorso molto tempo insieme ai suoi compagni: ieri mattina è stato inaugurato l'Angolo di Giò, dedicato a Giovanni Fuochi, il 22enne di Casale scomparso a settembre dell'anno scorso a causa di una rara forma di tumore cerebrale che l'aveva colpito dall'età di due anni. L'associazione La Forza di Giò, creata dai genitori di Giovanni, Enrico Fuochi e Monica Bigagli, ha voluto creare un angolo di accoglienza all'ingresso della biblioteca del paese per la lettura di libri e quotidiani. Sulla bacheca appunto la foto sorridente di Giovanni, circondata dai disegni colorati dei bambini. E proprio i bambini della scuola primaria Bruni stamani hanno accolto la sindaca Ilaria Bugetti e la famiglia di Giò con il coro diretto dal maestro Claudio Tempestini, il modo più bello per ricordare Giovanni: "Come associazione abbiamo fatto diverse donazioni negli spazi della città in cui Giovanni è stato felice - dice mamma Monica –.

