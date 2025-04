Economia ed ecologia luci e ombre in Lombardia

Lombardia è la regione più ricca d’Italia. Purtroppo a causa della conformazione orografica, qui si concentra fortemente l’inquinamento. Anche il clima, con estati calde e afose, contribuisce ai livelli alti di inquinamento. In Lombardia l’agricoltura e l’allevamento sono settori molto sviluppati. La conformazione del terreno è ottimale e le tecniche utilizzate sono molto all’avanguardia. Si coltivano orzo, riso, mais e ortaggi ed è molto importante l’industria vinicola, soprattutto nel bresciano e nell’ Oltrepò Pavese. In Lombardia si coltiva anche molto foraggio, che viene intensamente sfruttato per le grandi quantità di bestiame che vengono utilizzate per latte, burro, formaggi e macello. Questo però porta con sé anche un risvolto negativo: lo sfruttamento del territorio e le enormi quantità di bestiame che si correlano anche ad elevatissime emissioni inquinanti. Ilgiorno.it - Economia ed ecologia: luci e ombre in Lombardia Leggi su Ilgiorno.it Laè la regione più ricca d’Italia. Purtroppo a causa della conformazione orografica, qui si concentra fortemente l’inquinamento. Anche il clima, con estati calde e afose, contribuisce ai livelli alti di inquinamento. Inl’agricoltura e l’allevamento sono settori molto sviluppati. La conformazione del terreno è ottimale e le tecniche utilizzate sono molto all’avanguardia. Si coltivano orzo, riso, mais e ortaggi ed è molto importante l’industria vinicola, soprattutto nel bresciano e nell’ Oltrepò Pavese. Insi coltiva anche molto foraggio, che viene intensamente sfruttato per le grandi quantità di bestiame che vengono utilizzate per latte, burro, formaggi e macello. Questo però porta con sé anche un risvolto negativo: lo sfruttamento del territorio e le enormi quantità di bestiame che si correlano anche ad elevatissime emissioni inquinanti.

Potrebbe interessarti anche:

Centro commerciale Mirò, Sinistra Italiana ribadisce il No: "A rischio ambiente ed economia"

Sinistra Italiana, in collaborazione con il Wwf, conferma la sua opposizione al progetto Mirò, sottolineando i rischi ambientali e le ripercussioni economiche per il territorio. Ieri mattina si è ...

Biodiversità, valorizzazione ed economia: avviato lo studio a Marinella

Sarzana, 9 marzo 2025 – Più sorveglianza e maggiore informazione. Ben venga, poi, una più efficace difesa dell’ambiente. A patto, però, che sia legata alle produzioni locali nell’ottica della ...

Salvare il Trasimeno sotto di 150 centimetri. La terapia d'urto per salvare turismo, ambiente ed economia

Nonostante un inverno non poverissimo di precipitazioni e dove un po' di neve è scesa sulle montagne umbre - dai novecento metri in su - l'area del Trasimeno risulta essere una delle meno ...

Economia ed ecologia: luci e ombre in Lombardia. Risparmiare sulle bollette di luce e gas: i consigli pratici di Confartigianato e del Consorzio Multienergia. ecologia, fotografia, poesia, tecnologia: la mostra “connessioni visive” riempie lo spazio hus di milano. Bce, economia europea tra luci e ombre. Luce sul futuro: innovazioni e sfide nell’illuminazione sostenibile. Tramvia di Pisa: luci e ombre della variante adottata dal Comune. Ne parlano su altre fonti

www3.saturnonotizie.it riferisce: Economia in Valtiberina tra luci ed ombre: le aspettative per il 2025 - Il numero di febbraio del periodico l'Eco del Tevere, consegna al lettore una importante inchiesta sull’economia in Valtiberina coinvolgendo le associazioni di Toggle navigation HOME ...